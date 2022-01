Libia, 'ostacoli minano presidenziali del 24 gennaio'

(ANSA) - TOBRUK, 03 GEN - Le elezioni in Libia del 24 dicembre sono state rinviate "a causa di problemi giuridici, politici e di sicurezza", ostacoli che se non verranno superati rischiano di rendere impraticabile la data del 24 gennaio: lo ha detto il presidente della Commissione elettorale libica, Imad al-Sayeh, davanti al Parlamento riunito a Tobruk. Il responsabile ha citato il disaccordo tra le parti in campo sui ballottaggi per oltre un centinaio di candidati. A complicare il percorso, anche l'alto numero di appelli sulle candidature, 26, dopo la bocciatura della Commissione. Una situazione "che oltretutto avrebbe minato la capacità di individuare frodi elettorali". Sul fronte della sicurezza, "nonostante un piano ambizioso, le autorità si sono scontrate con la realtà sul campo", ha sottolineato affermando che se questi ostacoli persisteranno sarà impossibile tenere le elezioni il 24 gennaio, come proposto al Parlamento dalla stessa Commissione. (ANSA).