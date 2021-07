La nave che aveva bloccato il canale di Suez può ripartire

La Ever Given era stata trattenuta dopo l'incidente di marzo

(ANSA) - IL CAIRO, 04 LUG - L'Autorità del Canale di Suez ha annunciato un accordo che prevede il rilascio, mercoledì prossimo, della gigantesca nave portacontainer Ever Given, che era stata trattenuta dopo aver bloccato a fine marzo il canale, che aveva paralizzato uno snodo cruciale per il commercio internazionale. L'accordo è stato raggiunto con l'armatore della nave. Mercoledì è prevista una cerimonia per celebrare "la firma dell'accordo" e la "partenza della nave", trattenuta nel lago Amer dalle autorità egiziane, si legge in un comunicato dell'Autorità del Canale. (ANSA).