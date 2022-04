L'Ue consegna alla Moldavia il questionario per l'adesione

(ANSA) - BRUXELLES, 11 APR - Il commissario europeo all'Allargamento, Olivér Várhelyi, ha consegnato il questionario per l'adesione all'Ue al ministro degli Esteri della Moldavia, Nicu Popescu, a margine del Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo, dopo quelli consegnati già all'Ucraina, venerdì direttamente dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e alla Georgia. "Un primo passo", ha commentato Várhelyi. "Siamo pronti ad andare molto veloci - ha aggiunto -, quindi prima lo compilerete più velocemente saremo in grado di fornire il parere" della Commissione al Consiglio europeo. (ANSA).