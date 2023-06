L'Hermitage di Amsterdam cambia nome, diventa Museo H'Art Stop alla collaborazione con l'istituzione di San Pietroburgo

(ANSA) - L'AIA, 26 GIU - L'Hermitage di Amsterdam cambierà nome. Lo ha annunciato oggi il museo, che poco dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina ha reciso i suoi legami con la Russia, ponendo fine a decenni di collaborazione con l'omonima istituzione di San Pietroburgo. Il museo si chiamerà dal primo settembre di quest'anno "Museo H'Art", e lavorerà "in stretta collaborazione con il British Museum, il Centre Pompidou e lo Smithsonian American Art Museum", ha annunciato. E' "un nuovo inizio per il museo sull'Amstel", il fiume che attraversa la capitale olandese, ha aggiunto l'istituzione. Il Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo ha aperto una filiale nei Paesi Bassi nel 2009, situata nell'Amstelhof, un edificio del XVII secolo. Alla sua inaugurazione aveva partecipato l'allora presidente russo Dmitry Medvedev. Entità giuridica autonoma e indipendente, allestisce due mostre all'anno con oggetti della collezione dell'istituzione russa. L'Hermitage di Amsterdam ha interrotto i suoi legami con la Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina. Di conseguenza, gran parte della sua collezione è stata chiusa al pubblico. Il museo, che nel marzo 2022 ha dichiarato che "la guerra distrugge tutto. Anche 30 anni di collaborazione", non ha menzionato la Russia nel suo comunicato stampa pubblicato oggi. (ANSA).