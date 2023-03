L'Estonia al voto, la premier Kallas cerca la riconferma

(ANSA) - VILNIUS, 05 MAR - Gli estoni votano oggi per eleggere un nuovo Parlamento, in una competizione che potrebbe rafforzare i nazionalisti di estrema destra contrari a ulteriori consegne di armi all'Ucraina. Il Partito riformista di centrodestra della premier Kaja Kallas dovrebbe comunque ottenere una vittoria di misura, raccogliendo il 28,7% dei voti, e probabilmente dovrà formare una coalizione per rimanere ben saldo al potere. In base alla rilevazione di Kantar Emor effettuata a febbraio, l'estrema destra Ekre dovrebbe piazzarsi al secondo posto con il 18,2% dei consensi. Il sondaggio colloca il Partito di Centro al 13,4%, l'Estonia 200 al 13,4%, i socialdemocratici al 10,1 e Isamaa (Patria) all'8,5%. L'Estonia, un Paese di 1,3 milioni di persone che confina con la Russia, ha un Parlamento unicamerale con 101 seggi. Membro dell'Ue e della Nato, questo Stato baltico è stato tra i primi nell'ultimo anno a sostenere l'importanza di inviare maggiori aiuti militari all'Ucraina per combattere l'invasione russa. Il 47% dei cittadini aventi diritto di voto ha già espresso anticipatamente il proprio voto. Secondo l'ordinamento elettorale del Paese baltico, gli elettori possono esprimere - elettronicamente o negli appositi seggi - il proprio voto nella settimana precedente alle elezioni dietro semplice comunicazione all'ufficio elettorale. Tra chi ha deciso di esprimere anticipatamente la propria preferenza, un numero record di cittadini - circa 313.000 - ha fruito, nel corso di questa settimana, della possibilità di votare in forma elettronica. (ANSA).