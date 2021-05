Kabul, bomba davanti a una scuola femminile: 30 morti, molte sono studentesse

È di 30 morti e altre 52 persone ferite, tra cui numerosi studenti, il bilancio di un’esplosione avvenuta davanti a una scuola femminile a Kabul, in Afghanistan. Lo riferisce il ministero degli Interni. L’esplosione è avvenuta nel distretto di Dasht-e-Barchi, a ovest della capitale afghana, mentre i residenti stavano facendo acquisti per l’avvicinarsi della festa musulmana di Eid al-Fitr che segnerà la fine del mese di digiuno del Ramadan la prossima settimana.

Si tratta della stessa zona colpita da un attacco dell’Isis contro la maternità gestita da Medici Senza Frontiere nel giugno 2020. «Ho visto corpi insanguinati in una nuvola di fumo e polvere, mentre alcuni dei feriti urlavano», ha raccontato Reza, che è sfuggito all’esplosione. «Ho visto una donna cercare la figlia tra i cadaveri», ha aggiunto. «Ha poi trovato uno zaino che era della figlia ed è crollata». A causare l’esplosione sarebbe stata un’autobomba fatta detonare proprio mentre le ragazze uscivano dalla scuola seguita da due razzi. Sdegno e cordoglio per l’attentato sono state espresse dalla missione Ue in Afghanistan e dalla Missione di assistenza delle Nazioni Unite nel Paese. Il ministero dell’Interno afghano ha annunciato di aver aperto un’inchiesta per terrorismo.