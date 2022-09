Italia-Usa:Fondazione scienziati italiani sbarca a Washington Dc

(ANSA) - WASHINGTON, 08 SET - "Le associazioni di ricercatori italiani all'estero sono attori chiave del nostro "Sistema Paese" per la cooperazione internazionale nei campi della scienza e della tecnologia". Così l'Ambasciatrice d'Italia negli USA, Mariangela Zappia, all'inaugurazione della sezione di Washington, Maryland e Virginia di ISSNAF, della Fondazione degli scienziati e ricercatori italiani in Nord America. La Fondazione, creata nel 2007 da Premi Nobel italiani con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia a Washington, riunisce oltre 3000 ricercatori e scienziati italiani in 8 sezioni sul territorio americano, alle quali si aggiunge da oggi il Chapter basato nella capitale USA. "L'Ambasciata d'Italia sostiene con convinzione l'impegno dell'ISSNAF nel rafforzare le relazioni tra ricercatori italiani e USA, a beneficio della collaborazione scientifica ed economica bilaterale" ha aggiunto l'Ambasciatrice, anticipando che l'Accordo Quadro Italia-USA in materia di cooperazione scientifica sara' aggiornato quest'anno e darà priorità ai settori di punta più strategici per i due Paesi. All'evento di inaugurazione, intitolato "Research from Earth to Space: the Italian contribution" e ospitato dall'Ambasciata d'Italia a Washington, con il sostegno di Leonardo U.S., sono intervenuti anche Cinzia Zuffada, Presidente dell'ISSNAF; Antonio De Rosa, docente di matematica all'università del Maryland; Lorenzo Leggio, Vice Direttore scientifico del National Institute of Drug Abuse (NIDA/NIH), Valentina Mantua, Senior Staff Fellow alla Food and Drug Administration; Rita Sambruna, Vice Direttore di Astrofisica al Goddard Space Flight Center della NASA; Loredana Santo, epidemiologa al Centro nazionale per le statistiche sulla salute del CDC. Tutti esponenti di punta della comunità scientifica italiana in Usa, 'cervelli in fuga' che però hanno mantenuto rapporti - non solo di lavoro - con l'Italia e che hanno raccontato le loro storie rispondendo alle domande del pubblico. Il panel degli scienziati e ricercatori italiani è stato moderato dal Presidente della sezione DMV, Giuseppe Cataldo e dagli altri membri del consiglio direttivo della sezione. (ANSA).