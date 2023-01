Italia e Vietnam celebrano i 50 anni di relazioni diplomatiche

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Il Vietnam e l'Italia hanno stabilito relazioni diplomatiche ufficiali il 23 marzo 1973 e il Partenariato strategico nel gennaio 2013. In questi 50 anni, il rapporto tra i due Paesi si è sviluppato in modo attivo, intenso in tutti i campi, sia nell'ambito della cooperazione bilaterale che multilaterale". Lo ha detto l'ambasciatore del Vietnam a Roma, Duong Hai Hung, alla presentazione in Campidoglio, con la sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi, di "Vietnam-Italia 2023", le celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, che avranno come tema: "Apprezzamento - Comprensione - Cooperazione". "Un'opportunità - ha sottolineato - per ripercorrere il percorso di sviluppo della tradizionale buona amicizia tra i due Paesi, per promuovere e valorizzare l'immagine dell'Italia in Vietnam, così come del Vietnam in Italia, e allo stesso tempo per creare nuove opportunità di cooperazione e intensificare il Partenariato Strategico". I nostri Paesi "mantengono efficacemente i meccanismi di cooperazione in settori chiave come la consultazione politica a livello di viceministro degli Esteri, il Dialogo sulla politica di difesa a livello di viceministro, la Commissione mista per la cooperazione economica e il comitato misto per la cooperazione economica", ha aggiunto il diplomatico sottolineando che "gli scambi e i contatti di delegazioni ad alti livelli vengono mantenuti regolarmente". "Dal punto di vista economico, dal 2010 ad oggi, il fatturato commerciale dei due Paesi è stato raddoppiato. Il Vietnam è il principale partner commerciale dell'Italia tra Paesi dell'Asean e l'Italia è il quarto partner Ue commerciale del Vietnam. Nel 2022 l'interscambio commerciale tra i due Paesi ha raggiunto il massimo storico di 6,2 miliardi di dollari, in crescita dell'11% rispetto al 2021 - ha proseguito l'ambasciatore -. La cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, del turismo e in molti altri campi è stata sviluppata positivamente. La buona tradizionale amicizia tra i due Paesi continua a consolidarsi e svilupparsi". (ANSA).