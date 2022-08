Iraq: Biden chiama premier, appello per dialogo nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 31 AGO - In una telefonata al premier iracheno Mustafa Al-Kadhimi dopo le violenze dei giorni scorsi, Joe Biden ha chiesto "a tutti i leader iracheni di impegnarsi nel dialogo nazionale per forgiare una via comune coerente con la costituzione e le leggi dell'Iraq". I due leader, informa la Casa Bianca, "hanno dato il benvenuto al ritorno della sicurezza nelle strade" e il presidente americano ha offerto "pieno supporto" agli sforzi del premier iracheno per "ridurre la tensione nella regione attraverso il dialogo e la diplomazia". (ANSA).