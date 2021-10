Iran: capo Aiea, a giorni a Teheran per colloqui nucleari

(ANSA) - ISTANBUL, 20 OTT - Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Mariano Grossi ha espresso l'intenzione di visitare l'Iran nei prossimi giorni. Lo fa sapere l'agenzia Isna, citando un'intervista di Grossi a Bloomberg. In settembre era stato negoziato un compromesso tra Teheran e l'ente di controllo in materia nucleare delle Nazioni Unite per il monitoraggio del programma atomico iraniano, nel contesto della possibile ripresa dei colloqui sul ritorno degli Usa all'accordo nucleare del 2015 e la revoca delle sanzioni americane alla Repubblica islamica. Il capo dell'Aiea si è comunque lamentato di persistenti problemi relativi al monitoraggio dell'attività nucleare iraniana e ha sottolineato come sia "indispensabile" visitare al più presto Teheran per instaurare un contatto a livello politico con la nuova amministrazione guidata dal presidente fondamentalista Ebrahim Raisi. (ANSA).