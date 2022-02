India: divieto di velo, scontri nelle scuole del Karnataka

(ANSA) - NEW DELHI, 08 FEB - Le scuole e i college pubblici del Karnataka resteranno chiusi per i prossimi tre giorni, per smorzare le tensioni suscitate dal divieto di indossare l'hijab in aula emanato la settimana scorsa. Oggi in varie scuole e college di tutto lo Stato si sono tenute manifestazioni degenerate in scontri tra studenti e polizia che ha usato i manganelli per disperderli. Il governatore dello Stato Basavaraj Bommai, che si trova a Delhi per incontrare vari ministri federali, in un tweet ha invitato gli studenti, gli insegnanti e i dirigenti scolastici a mantenere la pace e l'armonia. "Abbiamo deciso il codice di abbigliamento nel rispetto della Costituzione e della legge sull'educazione del nostro Stato", ha aggiunto. "Anche noi stiamo attendendo la sentenza dell'Alta Corte chiamata a decidere sul ricorso delle sei studentesse che per prime hanno rifiutato la richiesta di togliere il velo". (ANSA).