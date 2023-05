Il padrino dell'intelligenza artificiale lascia Google: «Ci sono grossi pericoli»

Geoffrey Hinton, 75 anni, considerato il «padrino dell'Intelligenza artificiale» ha lasciato il suo ruolo in Google per poter parlare liberamente dei rischi dell'IA. "Me ne sono andato per poter parlare dei suoi pericoli", ha detto in un tweet dopo che ieri il New York Times ha dato la notizia. «Google ha agito in modo molto responsabile», aggiunge lo scienziato informatico.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly. — Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023

ll lavoro pionieristico di Hinton sulle reti neurali ha modellato i sistemi di IA che alimentano molti dei prodotti odierni. «In questo momento, non sono più intelligenti di noi, per quanto ne so. Ma penso che presto potrebbero esserlo», ha spiegato Hinton.

I progressi in questo settore inducono «profondi rischi per la società e l'umanità», ha dichiarato Hinton, che ha creato una fondazione dedicata ai sistemi di intelligenza artificiale. «Guardate dov'eravamo cinque anni fa e la situazione attuale», continua, giudicando «spaventose» le prospettive per il futuro, se ci si basa sull'andamento degli ultimi anni. «È difficile vedere come evitare che i cattivi attori usino l'IA per cose cattive», ha detto.