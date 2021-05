Il comitato di supervisione di Facebook ha deciso di confermare il bando di Donald Trump dalla piattaforma. Il Facebook Oversight Board è un gruppo esterno di esperti indipendenti creato dal fondatore Mark Zuckerberg per riesaminare le scelte più spinose della policy del social network. Trump era stato bandito "a tempo indefinito" quattro mesi fa per aver incitato i suoi fan ad assaltare il Congresso e per averli poi difesi come "patrioti". (ANSA).