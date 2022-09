Il Balmoral tartar, il tessuto esclusivo dei kilt della regina

(ANSA) - ROMA, 12 SET - La Regina amava molto il Balmoral tartar, il tessuto dei famosi kilt scozzesi. E lo ha indossato anche nell'ultima fotografia che ha lasciato alla storia, quella dell'incontro per l'incarico alla neopremier Liza Truss, a pochi giorni dalla sua scomparsa, in cui indossava la tradizionale gonna a pieghe nei toni del grigio, con righine rosse. La storia del Balmoral tartar è antica e esclusiva: poteva essere indossato esclusivamente da Sua Maestà e da diversi membri della Famiglia Reale, ma solo con il consenso della Regina. Gli unici altri che potevano indossarlo erano il suo zampognaro e i suonatori di cornamusa della Balmoral Estate, ricordano diversi media sottolineando comunque che questa usanza, negli anni, è di fatto venuta meno. Il famoso tessuto risale al 1850, disegnato dal principe Alberto, che con la regina Vittoria amava molto la Scozia, per abbinarsi ai colori del granito nell'Aberdeenshire dove si trova la tenuta di Balmoral. Diventato un simbolo della nazione è stato ampiamente usato non solo per le tradizionali gonne a pieghe ma anche per l'arredamento a Balmoral. (ANSA).