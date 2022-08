Governatrice Ny, 'Rushdie è vivo, sta ricevendo cure'

(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - Salman Rushide è "vivo e sta ricevendo le cure di cui ha bisogno in ospedale". Lo ha detto la governatrice di New York Kathy Hochul parlando con la stampa a proposito dell'aggressione subita dallo scrittore. Salman Rushdie è stato portato in sala operatoria dopo il trasporto in ospedale. Lo ha reso noto, scrive il Guardian, Andrew Wylie, il portavoce di Rushdie. "Salman è in chirurgia", ha detto senza fornire ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Secondo la Bbc, lo scrittore è stato colpito più volte al collo e al torace. (ANSA).