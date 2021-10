Il ministro Sajid Javid: 'Ma per ora gli ospedali reggono'

(ANSA) - LONDRA, 20 OTT - C'è il rischio che si arrivi a 100 mila contagi al giorno da Covid nel Regno Unito in inverno ma per ora il servizio sanitario regge. Lo ha detto in conferenza stampa il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, dopo i record di infezioni registrati negli ultimi giorni. (ANSA).