Gb: cancellati i profili social ufficiali di Andrea

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Gli account sui social media del principe Andrea sono stati cancellati. Lo rende noto il Guardian, mentre continua la battaglia legale del secondogenito della regina Elisabetta in una causa per violenza sessuale negli Stati Uniti. Il profilo Twitter di Andrea, TheDukeOfYork, ora porta a una pagina bianca. La sua pagina YouTube non è più accessibile. E saranno cancellati gli account Instagram e Facebook. E' stato anche aggiornato il sito web ufficiale della monarchia, royal.uk, in una fase in cui Buckingham Palace cerca di mettere distanza con i problemi legali del Duca di York, che dovrà difendersi da privato cittadino. Andrea appare ancora nella sezione 'Membri della famiglia reale', ma è stato rimosso dall'elenco dei titoli reali e militari, di cui è stato privato. Ed è on-line anche la dichiarazione della regina in cui è stato annunciato che Andrea avrebbe perso i gradi ed ogni incarico di rappresentanza della famiglia, "con l'approvazione e l'accordo" della sovrana. Sotto il titolo 'Supporting the Queen', i doveri ufficiali di Andrew sono elencati al passato, come la partecipazione al trooping the color e al tour del giubileo di diamanti in India per conto della sovrana. "Una parte importante del ruolo del Duca di York - è scritto - era sostenere il lavoro della regina come capo di stato". (ANSA).