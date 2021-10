G20: Casa Bianca, venerdì incontro Biden-Macron a Roma

(ANSA) - WASHINGTON, 26 OTT - Joe Biden vedrà il presidente francese Emmanuel Macron venerdì a Roma, prima del G20 a presidenza italiana: lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan. Sarà la prima volta che i due presidenti si vedranno di persona dopo la 'crisi dei sottomarini'. Sullivan non ha rivelato quali saranno gli altri bilaterali di Biden a Roma e poi a Glasgow, a margine del summit Onu sul clima. Il presidente americano partirà per la capitale italiana giovedì. (ANSA).