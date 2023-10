Esercito, miliziani di Hamas ancora in Israele Lo ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Le forze di Hamas rimangono nel territorio israeliano". Lo ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, in una conferenza stampa, aggiungendo che le truppe israeliane sono impegnate a trovarli per ucciderli. "Attaccheremo i terroristi ovunque si trovino e libereremo l'area", ha detto. L'Idf ha condotto attacchi su circa 800 obiettivi a Gaza, riporta Times of Israel. (ANSA).