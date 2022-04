Disordini in Francia dopo la rielezione di Macron: la polizia spara su un'auto, due morti

Emmanuel Macron è stato rieletto ieri presidente della Francia con il 58,55% dei voti. Marine Le Pen si è fermata al 41,45%. Astensione al livello più alto per un ballottaggio dal 1969, col 28,01%. Per la Francia, e Parigi in particolare, è stata una notte di festeggiamenti ma anche tafferugli. La polizia ha sparato ieri sera nel centro di Parigi contro un veicolo che ha cercato di colpirli, uccidendone due occupanti e ferendone un terzo. Lo rende noto una fonte di sicurezza.

I fatti sono avvenuti sul Pont-Neuf, nel centro della capitale francese. Secondo i primi elementi raccolti il veicolo stava viaggiando contromano e la polizia lo stava fermando quindi per un controllo, quando il conducente ha puntato gli agenti cercando di andargli contro e loro hanno aperto il fuoco.

Poche ore prima dell’incidente, circa 2.000 sostenitori del presidente avevano festeggiato la sua vittoria sul Campo di Marte, situato a circa due chilometri di distanza. Sul posto è arrivata anche la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. Il sistema di controllo della polizia è stato sequestrato, come sistematicamente avviene non appena un poliziotto utilizza la sua arma, ed è stata aperta un’indagine per «tentato omicidio colposo ai danni di persone che rivestono pubblici poteri».