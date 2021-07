Di Maio, con Usa condivisione valori e scambi proficui

(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "Viva l'amicizia e i valori che ci uniscono". Questo il brindisi con tanto di calice tra il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ed il segretario di Stato americano Antony Blinken a Villa Taverna a Roma in occasione del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. "Caro Tony - ha detto il ministro Di Maio - abbiamo costruito un'alleanza tra Italia e Stati Uniti sulla condivisione dei valori e su scambi proficui tra i nostri due popoli. Vorrei augurare in nome del popolo italiano e in nome del governo italiano il mio miglior augurio di prosperità per il popolo americano e per lei signor segretario di Stato. Dio benedica l'America". " Il 4 luglio - ha preso la parola Blinken - è sicuramente la ricorrenza più importante quando celebriamo la nostra indipendenza ma anche i Paesi che sono stati con noi dall'inizio come partner e alleati più stretti. E naturalmente l'Italia è proprio uno di questi. Abbiamo legami di amicizia che ci uniscono in tanti modi diversi, a livello culturale e di rapporti personali, e naturalmente condividiamo una serie di valori. Oggi più che mai gli Stati Uniti e l'Italia stanno riaffermando l'impegno comune per la democrazia, la libertà e l'unità nell'auspicio che sempre più persone nel mondo possano godere dei benefici della democrazia e della libertà. E in questo impegno e in questo lavoro - ha concluso il segretario di Stato Usa - Italia e Usa sono tra i partner più stretti. A fare gli onori di casa nel giardino di Villa Taverna, dove a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia neanche quest'anno si è potuto tenere il consueto ricevimento, è stato l'incaricato d'Affari dell'Ambasciata Usa Thomas Smitham. (ANSA).