Di Maio, 'cambiamenti climatici tema prioritario per tutti'

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Rispetto del pianeta, benessere dei cittadini e nuovi posti di lavoro: tre obiettivi che possiamo raggiungere rimanendo uniti, lavorando in sinergia con gli altri Stati, e puntando sulla transizione ecologica". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ricordando che quest'anno l'Italia co-presiederà assieme al Regno Unito, la COP26, la Conferenza United Nations sui cambiamenti climatici. "Questo è un momento storico in cui, finalmente, abbiamo preso consapevolezza a tutti i livelli che gli stravolgimenti climatici non sono più uno dei tanti temi da affrontare, ma è "il" tema, prioritario per tutti noi", sottolinea il titolare della Farnesina. "Quest'anno avremo la possibilità di utilizzare i miliardi del Recovery per invertire la rotta rispetto alle politiche usate fino ad oggi, caratterizzate da modelli di sviluppo inadeguati che hanno prodotto solo danni ambientali. Dobbiamo puntare sull'economia circolare e sulle rinnovabili. Questo è il futuro, una grande occasione per generare benessere e consegnare alle prossime generazioni un Paese meno inquinato", conclude Di Maio. (ANSA).