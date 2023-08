Dal Lussemburgo a Kiev in bici per solidarietà con l'Ucraina Partito a luglio, il giornalista è giunto a Vinnytsia

Dal 1° luglio ha percorso oltre 2.000 km in bicicletta per raccogliere fondi per i volontari in Ucraina e le forze armate. Con il suo tour di beneficenza, il giornalista tedesco Michael Merten è giunto oggi nella città ucraina di Vinnytsia, che ne ha dato notizia sulla sua pagina web. Nel blog che pubblica del suo tour in bicicletta Merten ha rivelato che aveva programmato inizialmente un viaggio a Istanbul, ma ha poi ricevuto nel dicembre scorso un'offerta dall'organizzazione pubblica 'LUkraine asbl' per una marcia dal Lussemburgo all'Ucraina. La decisione di partecipare a un tour in bicicletta di beneficenza dal Lussemburgo a Kiev "è un segno di solidarietà con un meraviglioso paese bisognoso", ha detto. (ANSA).