Da Trento diventa docente di «onestà» ad Harvard, ora è accusata di aver falsificato dati delle sue ricerche

Ironia della sorte per una professoressa italo-americana di Harvard che, nell'ambito di un corso di studi in scienza comportamentale, insegna l'onestà ed è stata accusata di aver truccato dei dati. Lo riferiscono i media americani.

Francesca Gino, un'importante docente della Harvard Business School originaria di Tione, in provincia di Trento, città dove si è laureata in Economia con lode, è sospettata di aver falsificato i risultati di diversi studi di scienze comportamentali. Il 16 giugno scorso Max Bazerman, professore ad Harvard e coautore dello studio incriminato, ha rivelato di essere stato avvertito dalla prestigiosa università che alcuni dati non tornavano. In particolare, si trattava di un esperimento che chiedeva ai partecipanti di compilare documenti fiscali e assicurativi. Ma dopo questo l'università ha scoperto almeno altri quattro saggi modificati e truccati dalla dottoressa in un arco di tempo di dieci anni. Al momento la professoressa Gino risulta in congedo.

È interessante il fatto che la Gino è autrice del libro «Talento ribelle: perché vale la pena di infrangere le regole nel lavoro e nella vita».