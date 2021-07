Covid: Thailandia, Bangkok torna in semi-lockdown

(ANSA) - BANGKOK, 12 LUG - Bangkok e cinque province limitrofe tornano da oggi sotto pesanti restrizioni, tra cui un coprifuoco notturno, nel tentativo di limitare la diffusione della variante Delta del Covid-19, che causando oltre 9 mila casi di contagio e circa 80 morti al giorno nel Paese dalla metà della scorsa settimana, con una concentrazione di casi nella capitale e nella sua periferia. Il nuovo semi-lockdown, annunciato venerdì, prevede un coprifuoco dalle 21 alle 4, la chiusura dei centri commerciali e di altre tipologie commerciali come centri massaggi e centri sportivi, e l'obbligo ai ristoranti di operare solo per asporto. C'è anche il divieto di assembramento di più di cinque persone. Le nuove misure sono arrivate mentre il Paese è alle prese con un sistema sanitario in crisi per le centinaia di ricoveri e una scarsità di vaccini disponibili, anche a causa della compiacenza del governo di Prayuth Chan-ocha nel procurarsi abbastanza dosi per i circa 70 milioni di abitanti. Nel primo anno dall'inizio dell'epidemia, la Thailandia era riuscita a contenere il virus con pochissimi casi, anche per merito della chiusura delle frontiere e della quarantena obbligatoria di due settimane per gli arrivi dall'estero. Il contraccolpo economico è stato però enorme, dato che il turismo straniero contribuisce a oltre il 10 per cento del Pil. Nel tentativo di trovare un compromesso tra la salute dei cittadini e il rilancio dell'economia, le autorità ha lanciato dal primo luglio un programma pilota a Phuket, che consente ai turisti vaccinati di soggiornare nell'isola per due settimane senza una quarantena in albergo, per poi essere liberi di proseguire la vacanza nel resto del Paese. (ANSA).