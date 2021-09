Covid: principe ereditario Giordania positivo, sintomi lievi

Re Abdallah e Rania negativi ma in quarantena per 5 giorni

(ANSA) - TEL AVIV, 27 SET - Il principe ereditario giordano Al Hussein bin Abdallah II è risultato positivo al covid. Lo ha annunciato, con un comunicato sull'agenzia Petra, la Casa reale secondo cui il principe mostra "sintomi leggeri" della malattia ma "resta in ottima salute". "In accordo con i protocolli in vigore in caso di esposizione al virus per persone che sono già vaccinate - ha proseguito la Casa reale - re Abdallah e la regina Rania, entrambi risultati negativi, osserveranno un'auto-quarantena di 5 giorni". (ANSA).