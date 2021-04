Covid, la Germania chiude agli arrivi dall'India

(ANSA) - BERLINO, 24 APR - La Germania vieterà l'ingresso di tutti i viaggiatori in arrivo dall'India ad eccezione dei cittadini tedeschi, a causa della recrudescenza della pandemia nel gigante asiatico. Lo ha annunciato il ministro della Salute Jens Spahn. "Siamo molto preoccupati per la nuova mutazione del virus scoperta in India. Per non mettere in pericolo il nostro programma di vaccinazione, i viaggi in India devono essere significativamente limitati", ha detto Spahn al quotidiano Funke. Già nei giorni scorsi Berlino aveva incluso l'India tra i Paesi considerati "zone a rischio di contagio particolarmente elevato". La Germania è l'ultimo di diversi Paesi a limitare i viaggi dall'India, dopo Canada, Gran Bretagna e Kuwait. (ANSA).