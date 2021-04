Covid: India, il West Bengal in lockdown da questa notte

(ANSA) - NEW DELHI, 30 APR - Il governo di Kolkata ha proclamato oggi un lockdown, che scatterà da questa sera, fino a nuovo ordine. La decisione prevede la proibizione di tutte le riunioni pubbliche, e la chiusura di tutte le attività commerciali non legate ai beni essenziali, come musei, piscine, palestre, parrucchieri, cinema, ristoranti, bar. Secondo i dati più recenti del ministero della Salute, nello stato i nuovi casi di positività al Covid 19 sono quasi raddoppiati in una settimana passando da 11mila a quasi 20mila in 24 ore negli ultimi giorni. (ANSA).