Covid: Germania, record incidenza settimanale, 772,7 su 100.000

(ANSA) - BERLINO, 22 GEN - Continua ad aumentare il numero dei nuovi contagi da Covid in Germania, dove stando al Robert Koch Institut, l'incidenza settimanale ha toccato un nuovo record di 772,7 casi su 100 mila abitanti. Ieri questo indicatore era a 706,3. Nelle 24 ore sono state registrate 135.461 nuove infezioni (+57.439 rispetto allo stesso giorno della settimana precedente), e 170 decessi. Diversi esperti mettono in guardia i questi giorni in Germania dall'aumento, previsto nei prossimi giorni, dell'impatto della curva del virus Omicron. Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha affermato che per metà febbraio ci saranno diverse centinaia di migliaia di casi di contagio al giorno (ANSA).