Covid: contagi in aumento, Olanda valuta nuove restrizioni

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il governo olandese ha chiesto ad un gruppo di esperti un parere sulla necessità di reintrodurre le restrizioni a fronte del forte aumento dei tassi di infezione da Covid. Lo ha annunciato, secondo quanto riporta il Guardian, il ministro della salute Hugo De Jonge. "Sta solo andando troppo veloce. Dobbiamo affrontare il fatto che i numeri stanno aumentando più velocemente e prima del previsto", ha detto De Jonge lanciando anche un' allerta sui ricoveri ospedalieri. "Il governo dovrà pensare a misure extra", ha aggiunto il responsabile della sanità. I Paesi Bassi hanno uno dei tassi di infezione in più rapida crescita in Europa: la media mobile settimanale dei nuovi contagi giornalieri è aumentata nelle ultime due settimane da 13,43 nuovi casi ogni 100.000 persone a 29,27 nuovi casi ogni 100.000 persone il 24 ottobre. Nel Paese sono state eliminate quasi tutte le restrizioni amti-Covid il mese scorso, incluso il distanziamento sociale. Allo stesso tempo, il governo ha imposto l'uso dei pass sanitari per il coronavirus per entrare in bar, ristoranti, cinema e altri luoghi pubblici. (ANSA).