Covid: cinema, rinviate uscite 'Mission: Impossible' 7 e 8

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Le uscite dei prossimi due film con Tom Cruise della serie 'Mission: Impossible' sono state rinviate di nuovo a cause del coronavirus: lo riporta Sky News. La Paramount Pictures e la Skydance hanno rimandato l'uscita del settimo film della serie, prevista per il prossimo settembre, al 14 luglio 2023. Allo stesso tempo, l'ottava edizione è stata rinviata dal luglio 2023 al 28 luglio 2024. "Dopo un'attenta valutazione, la Paramount Pictures e la Skydance hanno deciso di posticipare le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 in risposta ai ritardi dovuti alla pandemia in corso - hanno annunciato gli studio in una dichiarazione congiunta -. Non vediamo l'ora di offrire agli spettatori un'esperienza teatrale senza precedenti". Le riprese del settimo film erano iniziate a Venezia nel febbraio 2020 ma erano state interrotte a causa della diffusione del Covid. Successivamente, la produzione si era spostata nel Regno Unito ma era stata di nuovo interrotta per due volte sempre a causa del virus e la data iniziale dell'uscita era stata spostata da maggio a settembre di quest'anno. (ANSA).