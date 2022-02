Covid:Bolsonaro,non ho sbagliato niente in gestione pandemia

(ANSA) - BRASILIA, 09 FEB - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato oggi che tutte le misure da lui adottate contro la pandemia di coronavirus sono state "corrette" e di essere stato "costantemente attaccato con codardia" nonostante "non abbia sbagliato niente". "La politica dei lockdown (applicata dai governatori) è stata disumana: oggi l'Oms riconosce che è stata inefficace, che ha portato molte persone alla depressione", ha rimarcato il leader di destra durante un evento nello Stato nordorientale di Rio Grande do Norte. Bolsonaro ha poi difeso anche la campagna di vaccinazione promossa dal suo governo, ribadendo però la sua contrarietà a rendere obbligatoria la somministrazione dei vaccini anti-Covid. "Nel nostro governo non c'è certificato di vaccinazione: siamo favorevoli alla libertà individuale, la libertà è il bene più grande di un popolo democratico", ha aggiunto il capo dello Stato, che ieri, parlando negli Stati di Pernambuco e Cearà, anch'essi nel nord-est, ha affermato che il suo esecutivo "gode di un'enorme credibilità" a livello internazionale. "Il nostro Paese riceve sempre più risorse dall'estero, c'è davvero fiducia nel governo brasiliano", ha sostenuto Bolsonaro. (ANSA).