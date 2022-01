Covid: 70.000 contagi in Gb, ai minimi da oltre un mese

(ANSA) - LONDRA, 16 GEN - Prosegue nel Regno Unito il calo dei contagi quotidiani da Covid, scesi ulteriormente nelle ultime 24 ore fino a 70.924 secondo i dati ufficiali resi noti oggi su una media settimanale di circa 1,5 milioni di test al giorno: vale a dire il minimo da oltre un mese. In discesa anche i morti, fermi a quota 88 (seppure alleggeriti di domenica da qualche parziale ritardo statistico), e il totale dei ricoveri negli ospedali. Segnali che confermano l'apparente superamento nel Regno dell'ondata di casi alimentati dalla variante Omicron, ottenuto grazie a un'accelerazione record in Europa delle terze dosi booster dei vaccini e senza la reintroduzione di restrizioni pesanti in Inghilterra da parte del governo di Boris Johnson. Il premier appare adesso intenzionato a revocare dal 26 gennaio pure l'indicazione dello smart working generalizzato, ripristinato da metà dicembre, e l'obbligo del Green Pass vaccinale richiesto in queste settimane solo per l'accesso alle discoteche o agli eventi collettivi di massa. (ANSA).