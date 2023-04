A sud di Betlemme, in attacco con auto lanciata contro di loro

(ANSA) - TEL AVIV, 01 APR - Tre israeliani sono stati feriti, di cui 2 sono in gravi condizioni, in un attacco con l'auto lanciata contro di loro a sud di Betlemme, in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce militare. Secondo Haaretz, l'assalitore palestinese è stato ucciso dal fuoco dei militari israeliani sul posto. (ANSA).