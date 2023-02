Check-up medico, 'Biden idoneo per la presidenza'

(ANSA) - WASHINGTON, 17 FEB - Joe Biden "resta un uomo di 80 anni in salute e vigoroso che e' idoneo ad eseguire i doveri della presidenza, anche come capo esecutivo, capo di stato e commander in chief": sono le conclusioni del check-up sanitario annuale cui si e' sottoposto oggi il presidente, firmate dal medico della Casa Bianca. Un 'viatico' per la sua attesa ricandidatura alla Casa Bianca, dopo le perplessita' di chi ritiene sia troppo vecchio per tentare il bis. (ANSA).