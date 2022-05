Borrell, non riconosceremo un km quadrato preso da Mosca

'Non permetteremo che alcuna parte ucraina sia rivendicata'

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - "Non riconosceremo un km quadrato di terra ucraina presa dalla Russia. Non permetteremo che nessuna parte dell'Ucraina sia rivendicata" da Mosca. Lo ha sottolineato l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell al termine della riunione dei ministri degli Esteri dei 27. "Abbiamo da superare tre prove: guerra, resilienza e legittimità internazionale", ha aggiunto. (ANSA).