Blocco app Tesla, decine di persone non possono avviare l'auto

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Un blocco all'app di Tesla, utilizzata come chiave dai conducenti per avviare le auto, ha impedito a decine di persone di utilizzare i propri veicoli. In tanti hanno pubblicato sui social media la visualizzazione del messaggio di errore sull'app della casa automobilistica che impediva loro di connettersi alle vetture. Lo riporta la Bbc. L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, ha risposto personalmente alla denuncia di un autista in Corea del Sud, dicendo su Twitter: "Controllo". In seguito Musk ha assicurato che l'app sarebbe tornata online. Circa 500 utenti hanno segnalato un errore sull'app di Tesla nel pomeriggio di venerdì, secondo il sito di monitoraggio delle interruzioni DownDetector. Cinque ore dopo, c'erano poco più di 60 segnalazioni di un errore. "Ci scusiamo, adotteremo misure per garantire che ciò non accada di nuovo", ha twittato ancora Musk. (ANSA).