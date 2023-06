Blinken, le informazioni su un accordo con l'Iran non sono vere

(ANSA) - NEW YORK, 16 GIU - Le informazioni relative a un accordo fra Stati Uniti e Iran non sono vere. Lo afferma il segretario di stato Antony Blinken. Nei giorni scorsi il New York Times ha riportato che gli Stati Uniti, nel tentativo di evitare una crisi nucleare, stanno cercando un accordo informale con l'Iran e che l'amministrazione Biden sta negoziando dietro le quinte con l'Iran per limitare il programma nucleare di Teheran e liberare i prigionieri americani. (ANSA).