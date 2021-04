Bielorussia: Tikhanovskaya, è tempo per leadership donne

(ANSA) - ROMA, 30 APR - "E' il tempo giusto per la leadership delle donne in Bielorussia. Lo scorso anno, le donne hanno dimostrato di essere forti abbastanza per guidare il Paese, e spero che in future elezioni libere e giuste, parteciperanno delle donne". Lo ha dichiarato la leader dell'opposizione bielorussa Svetlana Tikhanovskaya in conferenza stampa alla sede dell'Associazione della Stampa Estera a Roma, alla domanda se fosse arrivato il momento per una donna presidente nel Paese. "Le donne sono diventate il volto di questa rivoluzione", ha sottolineato. "E' stato inusuale per i bielorussi vedere le donne leader delle proteste, ma le donne sono dovute stare in prima linea perché i nostri uomini erano già in carcere quando è iniziata questa campagna pre-elettorale", ha aggiunto. "Dopo le elezioni fraudolente, il regime ha realizzato tre giorni di inferno: migliaia di uomini sono stati arrestati, sono stati brutalmente picchiati, e le donne sono dovute uscire per sostenere gli uomini, comprendendo che stavano lottando per il loro futuro, per i loro bambini, contro la violenza e la tortura", ha affermato. (ANSA).