'Biden verso rilevante trasferimento di armi a Israele' Media,nessun impatto su forniture Ucraina, usano sistemi diversi

(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - L'amministrazione Biden potrebbe autorizzare un significativo trasferimento di armi a Israele, che potrebbe arrivare dalle poco conosciute scorte americane in Israele, destinate ai conflitti in Medio Oriente ma che Washington ha autorizzato Israele a usare solo in caso di emergenze. Lo riporta Politico citando alcune fonti, secondo le quali nonostante le forniture all'Ucraina contro la Russia, gli Stati Uniti hanno ancora le scorte necessarie per Israele. Le stesse fonti precisano che l'assistenza militare a Israele non avrà impatto sulla fornitura di armi all'Ucraina in quanto i due paesi usano sistemi diversi. (ANSA).