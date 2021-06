'Ma la democrazia è in gara con le autocrazie del mondo'

(ANSA) - NEW YORK, 13 GIU - La democrazia è in gara con le autocrazie del mondo. Lo afferma il presidente Joe Biden dicendosi "soddisfatto" di quello che è uscito dal G7 sulla Cina. Pechino deve iniziare ad agire con maggiore responsabilità, aggiunge Biden, ribadendo comunque di non volere alcun conflitto con la Cina. (ANSA).