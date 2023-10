Biden a Netanyahu, 'ulteriori aiuti Usa in arrivo' Msnbc: 'Usa pianificano lo spostamento di navi e aerei militari'

(ANSA) - NEW YORK, 08 OTT - Joe Biden ha assicurato al premier israeliano Benyamin Netanyahu che "ulteriore assistenza è in arrivo, e altri aiuti seguiranno nei prossimi giorni". Lo comunica la Casa Bianca riferendo della conversazione fra i due leader. Secondo Msnbc, gli Stati Uniti stanno pianificando lo spostamento di navi e aerei militari più vicino a Israele in segno di sostegno. (ANSA).