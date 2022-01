Austria: conferenza partito no vax salta per mancanza pass

(ANSA) - BOLZANO, 21 GEN - Il partito no vax austriaco Mfg ha dovuto spostare il luogo di una conferenza stampa perché alcuni esponenti non sono vaccinati e per questo non potevano accedere al noto caffè nel centro di Vienna, dove l'iniziativa era prevista in un primo momento. A questo punto i rappresentati della stampa sono stati dirottati nello studio legale del segretario del partito, Michael Brunner. L'avvocato ha spiegato il cambio di luogo con il timore che un "commando di controllo" per il Super green pass, ovvero la polizia, potesse "disturbare" l'evento. Durante la conferenza, la Mfg ha duramente criticato l'obbligo vaccinale che entrerà in vigore a febbraio. (ANSA).