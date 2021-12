Assange: Reynders, in Ue cerchiamo di proteggere reporter

(ANSA) - BRUXELLES, 10 DIC - "Abbiamo preso nota della decisione del sistema giudiziario britannico su Assange, ma il Regno Unito non è più un membro della Ue. Noi nella Ue cerchiamo di sviluppare una vera protezione nei confronti dei giornalisti e anche degli informatori". Lo ha detto il commissario europeo alla giustizia Didier Reynders al termine del consiglio europeo Giustizia e affari interni. "Continueremo a esercitare pressioni perché si trasponga la direttiva su queste figure anche in nei paesi terzi, sebbene il Regno Unito non faccia parte della Ue", ha aggiunto. (ANSA).