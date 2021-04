Allarme dell'Oms Americhe, 'la pandemia qui sta accelerando'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - La pandemia nelle Americhe accelera. L'avvertimento arriva dall'ufficio regionale dell'Oms. "La nostra regione è ancora sotto la morsa di questa pandemia, in diversi paesi del Sud America nei primi quattro mesi di quest'anno è stata peggiore che nel 2020", ha detto Carissa Etienne, capo della Pan American Health Organization (Paho), riporta il Guardian. E per invertire la rotta serve "una combinazione di accesso rapido ed equo ai vaccini e misure preventive efficaci. Questa pandemia non solo non è finita, ma sta accelerando". (ANSA).