Aggredite con lo yogurt, arrestate due iraniane senza velo

(ANSA) - ROMA, 01 APR - L'aggressione ai danni di due donne perché non indossavano il velo, filmata dalle telecamere a circuito chiuso di un negozio di alimentari in Iran, ha suscitato scalpore: le vittime sono state arrestate insieme all'assalitore, che le aveva colpite lanciando loro addosso dello yogurt. Nel video, diventato virale, le due clienti che si trovano all'interno di un alimentari a Shandiz, nel nord est del Paese, vengono avvicinate da un uomo che inizia a parlare con loro. Poi, all'improvviso, prende quello che sembra essere una confezione di yogurt da uno scaffale e getta con rabbia il contenuto sulle loro teste. Ma, al contrario di quanto accadeva in passato, il proprietario del negozio e un altro cliente intervengono a difesa delle due donne, cacciando l'aggressore. L'uomo, scrive l'agenzia di stampa Miran, è stato arrestato per disturbo dell'ordine pubblico, ma la magistratura iraniana ha ordinato il fermo anche per le due donne: accusate di aver mostrato i capelli in pubblico, gesto considerato illegale nel Paese. L'agenzia Miran riferisce che sono stati emessi "avvisi necessari" anche al proprietario del negozio per garantire il rispetto della legge. (ANSA).