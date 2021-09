Afghanistan: Guterres, da donatori promesso 1 mld dollari

(ANSA) - GINEVRA, 13 SET - "Non posso dare cifre sulla somma specifica, ma prendendo in considerazione l'appello, l'appoggio ai Paesi confinanti e ad altri programmi, abbiamo sentito promesse per circa un miliardo di dollari". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, al termine della conferenza sugli aiuti per l'Afghanistan. L'incontro ha "pienamente soddisfatto le mie aspettative", ha detto in una conferenza stampa, sottolineando l'ampia partecipazione di ministri e rappresentanti di organizzazioni e l'appoggio unanime della comunità internazionale per riconoscere che "è questo il momento di mobilitarsi". (ANSA).