Violenza donne: via da Kabul, Saya commossa da abbracci Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 NOV - Gli occhi lucidi, visibilmente commossa mentre veniva premiata a centrocampo priva della partita, stretta nell'abbraccio di Robert e Laurie Platek, proprietari americani dello Spezia Calcio, e nell'applauso degli oltre seimila tifosi, Rahel Saya, 21 anni, è diventata ieri uno dei volti dell'Afghanistan che poteva essere. Universitaria, giornalista free lance e attivista, fuggita dal regime per una questione di ore, Saya è stata ospite dello Spezia Calcio allo stadio "Alberto Picco" nella giornata in cui la serie A ha sostenuto la battaglia per eliminare le violenza sulle donne. La squadra ha indossato maglie speciali che andranno all'asta per aiutare Differenza Donna, l'associazione che gestisce il numero antistalking 1522. "Oggi sono felice, ma non posso dimenticare la mia gente. Ciò che i social network mostrano è solo una parte. Ci sono migliaia di storie di giovani donne che andrebbero raccontate. Tra me e loro la differenza è che io sono riuscita a fuggire. In questo momento tutto ciò che posso fare è essere la loro voce" ha raccontato all'ANSA. Tra pochi giorni riprenderà gli studi di relazioni internazionali a Milano che aveva lasciato tre mesi fa a Kabul mentre i talebani prendevano la città. "Fino ad allora dell'Italia conoscevo solo il nome. Le persone che mi hanno aiutata, da Elisa Serafini all'ambasciata, hanno scelto la mia destinazione, la Liguria. Vedo le montagne ed il mare dalla mia nuova casa". "Il giorno in cui tutto è cambiato ero al lavoro. Non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere - racconta -. A metà mattina ho ricevuto una chiamata della mia famiglia che mi avvertiva di tornare a casa. Ho vagato fino al pomeriggio senza meta perchè tutto era distrutto e avevo perso l'orientamento. Ricordo il traffico e la folla. E tante scene dolorose". Più che il ritorno in patria, ora l'orizzonte è ricostruire una vita. "Mi piacerebbe rimanere in Italia. A 21 anni devo ricominciare da zero: educazione, lingua, stile di vita. Certo, penso ogni giorno al momento in cui ci saranno le condizioni per tornare a Kabul, ma non sarà per stabilirmi. Questo non vuol dire che voglia dimenticare. Anche se lo volessi, non ci riuscirei". (ANSA).