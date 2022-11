Ventenne sparisce da un traghetto durante il viaggio

È ancora avvolta nel mistero la scomparsa di una ragazza di vent’anni a bordo di una nave GNV diretta a Palermo e partita da Genova. La ragazza, originaria di Codogno, era partita insieme al fratello più piccolo per andare a trovare dei parenti in Sicilia, ma improvvisamente si erano perse le sue tracce durante il tragitto. Il fratello non vedendola tornare in cabina ha dato l’allarme e sono iniziate le ricerche a bordo, proseguite anche una volta giunti al porto di Palermo, ma nessuna traccia.

La nave non ha effettuato soste intermedie, per cui è impossibile che si sia allontanata via terra dalla nave. Dal momento che non è stata ritrovata all’interno del mezzo marittimo, l’ipotesi al momento più gettonata è purtroppo quella della morte per annegamento. Si indaga sulle due possibilità, vale a dire che la ragazza sia caduta in acqua accidentalmente o che si sia invece gettata in modo volontario.

Proprio l’ipotesi dell’estremo gesto prende piede in seguito alle prime perquisizioni nella cabina della giovane e gli inquirenti stanno approfondendo la pista del suicidio. A questo proposito, in queste ore sono state acquisite le immagini di videosorveglianza della nave per verificare se possano aver ripreso i movimenti della ragazza.