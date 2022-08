Vaiolo scimmie, la Lombardia riapre la prenotazione dei vaccini

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Sono 346 i casi di vaiolo delle scimmie ad oggi registrati in Lombardia, di cui 338 uomini e il 69% residenti nell'area di competenza dell'Ats di Milano. Lo rende noto l'assessorato al Welfare della Regione Lombardia. Per il 46% si tratta di persone di età tra i 30 e i 39 anni, per il 27% tra 10 e 19, per il 15% tra 20 e 29. La quasi totalità ha riportato rush cutanei, mentre soltanto in 152 individui sul totale è stata riscontrata linfoadenopatia. Ad oggi le persone vaccinare risultano essere 1.772, con età media di 36 anni. A partire da domani, giovedì primo settembre, intorno alle 12.00, verranno riaperte le prenotazioni per il vaccino: l'offerta è indirizzata a uomini e persone transgender, residenti o domiciliati in Lombardia, che hanno rapporti sessuali con uomini e che hanno avuto comportamenti sessuali a rischio. Il ministero della Salute fornirà ulteriori 2.840 fiale di vaccino 'Jynneos' a Regione Lombardia, dosi che si aggiungono alle prime 2mila arrivate nella prima settimana di agosto, con prenotazione aperta dal giorno 10. Il criterio di ripartizione dei vaccini sul territorio regionale segue l'andamento dell'epidemia con il 71% dei casi di residenti nell'Ats Milano. All'esaurimento di tutte le dosi disponibili Aria attiverà un sistema di preadesione alla vaccinazione in previsione dell'arrivo di ulteriori fiale. (ANSA).